ГУР: РФ не готова до нової хвилі мобілізації та відтермінує її

Головне управління розвідки (ГУР) Міністерства оборони України вважає, що Росія не готова до другої хвилі мобілізації та відтермінує її, заявив представник ГУР Вадим Скібіцький.

"Вони готуються до другої хвилі мобілізації, але ми вважаємо, що вони відтермінують її, тому що не подолали всіх труднощів, яких зазнали під час першої хвилі. Вони тоді не були готові до такої масштабної мобілізації, не готові й зараз", - заявив представник ГУР МО України в інтерв'ю The Wall Street Journal, слова якого наводить прес-служба ГУР на сайті відомства.

Скібіцький зазначив, що якщо Росія продовжить новий раунд мобілізації, вона постраждає від тих самих проблем, які виявила попередня хвиля, включаючи брак сучасного обладнання в хорошому робочому стані та достатню кількість боєздатних офіцерів, здатних навчити величезний наплив непідготовлених людей.