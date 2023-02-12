На Херсонщині автомобіль з мирними жителями вибухнув на міні, залишеній російськими окупантами

У Херсонській області на залишеній російськими окупантами міні вибухнув автомобіль з цивільними людьми, повідомляє пресслужба Херсонської ОВА в неділю.

"Трагедія сталася сьогодні вранці поблизу села Новорайськ Бериславського району. Двоє чоловіків, 45 і 48 років, їхали на автомобілі по польовій дорозі, на якій залишилося багато російських мін. Машина з цивільними наїхала на одну з них", - йдеться в повідомленні.

Від поранень обидва чоловіки загинули на місці.

"Жителі Херсонщини, вкотре нагадуємо, що мінна небезпека в області залишається надзвичайно високою. Пересуватися можна тільки тими маршрутами, які вже обстежили вибухотехніки. Не потрібно зараз відвідувати лісосмуги, посадки та поля! Це вкрай небезпечно, адже там може залишатися ворожа вибухівка", - підсумували в ОВА.