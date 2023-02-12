В Україні очікується помірно прохолодна погода, місцями мокрий сніг і поривчастий вітер

Найближчої доби в Україні очікується помірно прохолодна погода, місцями мокрий сніг, поривчастий вітер та ожеледиця.

Як повідомляє Укргідрометцентр, у понеділок, 13 лютого, в Україні без суттєвих опадів, вдень у західних та східних областях невеликий мокрий сніг. На дорогах країни місцями ожеледиця.

Вітер північно-західний, західний, 7-12 м/с, у східних, вдень та в західних областях місцями пориви 15-20 м/с.

Температура вночі 4-9° морозу, в Карпатах до 13° морозу; вдень 0-5° тепла, в східних областях і в Карпатах від 3° морозу до 2° тепла.

У Києві в понеділок без суттєвих опадів. На дорогах подекуди ожеледиця. Вітер північно-західний, західний, 7-12 м/с. Температура вночі 4-6° морозу, вдень 1-3° тепла.

За даними Центральної геофізичної обсерваторії ім. Бориса Срезневського в Києві 13 лютого найвища температура вдень (10,2°) була в 1995 році, найнижча вночі (-29,1°) в 1911 році.

У вівторок, 14 лютого, в Україні невеликий (у східних областях помірний) мокрий сніг, вдень місцями з дощем, лише в більшості західних областей без істотних опадів.

На дорогах подекуди ожеледиця. Вітер північно-західний, 7-12 м/с, в Україні місцями пориви 15-20 м/с. Температура вночі від 2° тепла до 3° морозу, в Карпатах до 6° морозу; вдень 0-5° тепла, в Закарпатті 3-8° тепла.

У Києві у вівторок місцями невеликий мокрий сніг, вдень місцями з дощем. На дорогах подекуди ожеледиця. Вітер північно-західний, 7-12 м/с, вдень пориви 15 м/с. Температура вночі 0-2° тепла, вдень 2-4° тепла.