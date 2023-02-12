Події

08:30 12.02.2023

За добу ЗС України знищили близько 900 одиниць о/с противника, 13 танків, 17 артсистем, 2 РСЗВ і літак

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За добу ЗС України знищили близько 900 одиниць о/с противника, 13 танків, 17 артсистем, 2 РСЗВ і літак

Минулої доби суботи, 11 лютого, ЗСУ знищили близько 900 окупантів, 13 танків, 14 бронемашин, 17 артсистем, дві РСЗВ, літак, 10 БПЛА, 14 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн та одну одиницю спецтехніки, повідомили в Генштабі.

"Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 до 12.02.23 орієнтовно склали: особового складу – близько 137780 (+900) осіб ліквідовано: танків – 3280 (+13) од., бойових броньованих машин ‒ 6488 (+14) од, артилерійських систем – 2287 (+17) од, РСЗВ – 465 (+2) од., засоби ППО ‒ 234 (+0) од., літаків – 296 (+1) од., гелікоптерів – 286 (+0) од., БПЛА оперативно-тактичного рівня – 2007 (+10), крилаті ракети – 857 (+0), кораблі/катери – 18 (+0) од., автомобільної техніки та автоцистерн – 5148 (+14) од., спеціальна техніка – 215 (+ 1)", – йдеться у ранковому зведенні на фейсбук-сторінці.

 

 

 

Теги: #втрати #генштаб_зсу #ворог

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