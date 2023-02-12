Події

08:12 12.02.2023

У Рівному діти провалилися під кригу: двох вдалося врятувати, третій загинув

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У Рівному у мікрорайоні Ювілейний троє підлітків провалилися під лід на місцевій водоймі, один із них потонув, повідомляє пресслужба ГУ Національної поліції України у Рівненській області.

"Підлітка, який провалився під лід, знайшли без ознак життя. Його тіло витягли рятувальники орієнтовно через 3 години пошуків. Хлопцеві сьогодні виповнилося 14 років", – йдеться в повідомленні на фейсбук-сторінці.

За попередньою інформацією, у водойми на мікрорайоні Ювілейний під лід провалилися троє підлітків, орієнтовно 14 років. Двох із них вдалося врятувати, обидва були госпіталізовані.

 

 

Теги: #діти #рівне #водойма

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