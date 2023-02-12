У Рівному діти провалилися під кригу: двох вдалося врятувати, третій загинув

У Рівному у мікрорайоні Ювілейний троє підлітків провалилися під лід на місцевій водоймі, один із них потонув, повідомляє пресслужба ГУ Національної поліції України у Рівненській області.

"Підлітка, який провалився під лід, знайшли без ознак життя. Його тіло витягли рятувальники орієнтовно через 3 години пошуків. Хлопцеві сьогодні виповнилося 14 років", – йдеться в повідомленні на фейсбук-сторінці.

За попередньою інформацією, у водойми на мікрорайоні Ювілейний під лід провалилися троє підлітків, орієнтовно 14 років. Двох із них вдалося врятувати, обидва були госпіталізовані.