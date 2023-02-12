Окупанти вдарили по Харкову С-300, пошкоджено об'єкт інфраструктури

Російські окупаційні війська завдали ракетних ударів по Харкову, повідомив міський голова Ігор Терехов.

"Попередньо ракетами С-300. Інформація про руйнування та постраждалих зараз уточнюється", - написав Терехов у своєму телеграм-каналі.

Трохи пізніше голова Харківської ОВ Олег Синєгубов повідомив, що внаслідок ворожих ударів пошкоджено об'єкт інфраструктури.

"За попередніми даними, було три влучення ворожих ракет С-300 у місті. Пошкоджено один з інфраструктурних об'єктів", - написав Синєгубов.

Раніше місцеві паблики повідомляли про звуки трьох вибухів у місті.