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21:48 11.02.2023

Зеленський увів до складу РНБО Малюка та Клименка

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Зеленський увів до складу РНБО Малюка та Клименка

Президент України Володимир Зеленський увів до складу Ради національної безпеки та оборони голову Служби безпеки України Василя Малюка та голову Національної поліції України Ігоря Клименка.

"… Ввести до персонального складу Ради національної безпеки та оборони України Клименка Ігоря Володимировича – Міністра внутрішніх справ;… затвердити у персональному складі Ради національної безпеки та оборони України Малюка Василя Васильовича – Голову Служби безпеки України", – зазначено у документі.

Відповідний указ №73/2023 оприлюднено на сайті глави держави.

Згідно з ним, зі складу РНБО виведено колишнього голову Національної поліції Дениса Монастирського.

 

 

 

Теги: #склад #рнбо

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