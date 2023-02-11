Польща полегшила умови для українських водіїв

Польща розширила можливості використання українських документів, що дозволяють участь у дорожньому русі. Так, водійське посвідчення, видане в Україні, вважається дійсним на території Польщі до 31 грудня 2023 року, навіть якщо термін дії такого посвідчення закінчився, повідомляє Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України.

"Це стало можливим після внесення змін до Закону "Про допомогу громадянам України у зв'язку зі збройним конфліктом на території цієї держави". Нові норми були ухвалені в Республіці Польща 13 січня 2023 року", - зазначається в повідомленні пресслужби міністерства.

Зазначається також, що всі громадяни, які в'їхали на територію Польщі на автомобілях на державних реєстраційних номерних знаках України та мають свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу, видане в Україні, можуть вільно пересуватися територією Польщі до 31 грудня 2023 року без виїзду в Україну.

Це стосується всіх громадян України, які легально перебувають на території Польщі, зокрема і перебували на території Польщі до 24 лютого 2022 року.