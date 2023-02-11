Малоймовірно, що російські ракетні обльоти території НАТО спровокують ескалацію - ISW

В Інституті вивчення війни (ISW) вважають малоймовірним, що російські ракетні обльоти території НАТО спровокують ескалацію, оскільки президент РФ Володимир Путін не бажає ризикувати прямим конфліктом з Альянсом.

"Російські сили випустили дві крилаті ракети з Чорного моря, які, як повідомляється, перетнули повітряний простір Румунії та Молдови, перш ніж увійти в повітряний простір України. Триваюча російська кампанія ракетних ударів у рамках незаконного вторгнення в Україну продовжуватиме створювати периферійні ризики за межами України, такі як ці обльоти або ризик інцидентів з ППО (як у Польщі 15 листопада 2022 р.). Проте, за оцінкою ISW, НАТО (і окремі держави-члени) повністю контролюють свої дії і ступінь ескалації у відповідь на випадкові або навмисні польоти російських літаків або інші провокації", - йдеться в звіті Інституту за 10 лютого.

ISW також продовжує з високою впевненістю оцінювати, що Путін не прагне до війни з НАТО і навряд чи безпосередньо ризикує ескалацією.

Аналітики повідомляють, що 10 лютого російські сили завдали ще одну масовану серію ракетних ударів і ударів безпілотників по території України, після чого заявили про завдані збитки енергетичній інфраструктурі низки українських регіонів. "Російські заяви про масштаби та ефективність ударів перебільшені порівняно з офіційними українськими заявами, і російські сили продовжують витрачати і без того обмежені запаси високоточної зброї для таких ударів", - наголошується в повідомленні.

За даними ISW, російські війська в п'ятницю продовжували наступальні дії на північний захід від Сватового і в районі Кремінної Луганської області, а також у районах Бахмута та Авдіївки і на заході Донецької області. Крім того, російські сили провели обмежену наземну атаку в Запорізькій області.

"Російська влада, ймовірно, запроваджує обмеження на в'їзд і виїзд з Росії, щоб підтримати зусилля з криптомобілізації. Російські офіційні особи та окупаційна влада посилюють заходи щодо інтеграції дітей на окупованих територіях за допомогою фінансованих державою громадських організацій", - повідомляється у зведенні.