Події

10:50 11.02.2023

Малоймовірно, що російські ракетні обльоти території НАТО спровокують ескалацію - ISW

2 хв читати
Малоймовірно, що російські ракетні обльоти території НАТО спровокують ескалацію - ISW

В Інституті вивчення війни (ISW) вважають малоймовірним, що російські ракетні обльоти території НАТО спровокують ескалацію, оскільки президент РФ Володимир Путін не бажає ризикувати прямим конфліктом з Альянсом.

"Російські сили випустили дві крилаті ракети з Чорного моря, які, як повідомляється, перетнули повітряний простір Румунії та Молдови, перш ніж увійти в повітряний простір України. Триваюча російська кампанія ракетних ударів у рамках незаконного вторгнення в Україну продовжуватиме створювати периферійні ризики за межами України, такі як ці обльоти або ризик інцидентів з ППО (як у Польщі 15 листопада 2022 р.). Проте, за оцінкою ISW, НАТО (і окремі держави-члени) повністю контролюють свої дії і ступінь ескалації у відповідь на випадкові або навмисні польоти російських літаків або інші провокації", - йдеться в звіті Інституту за 10 лютого.

ISW також продовжує з високою впевненістю оцінювати, що Путін не прагне до війни з НАТО і навряд чи безпосередньо ризикує ескалацією.

Аналітики повідомляють, що 10 лютого російські сили завдали ще одну масовану серію ракетних ударів і ударів безпілотників по території України, після чого заявили про завдані збитки енергетичній інфраструктурі низки українських регіонів. "Російські заяви про масштаби та ефективність ударів перебільшені порівняно з офіційними українськими заявами, і російські сили продовжують витрачати і без того обмежені запаси високоточної зброї для таких ударів", - наголошується в повідомленні.

За даними ISW, російські війська в п'ятницю продовжували наступальні дії на північний захід від Сватового і в районі Кремінної Луганської області, а також у районах Бахмута та Авдіївки і на заході Донецької області. Крім того, російські сили провели обмежену наземну атаку в Запорізькій області.

"Російська влада, ймовірно, запроваджує обмеження на в'їзд і виїзд з Росії, щоб підтримати зусилля з криптомобілізації. Російські офіційні особи та окупаційна влада посилюють заходи щодо інтеграції дітей на окупованих територіях за допомогою фінансованих державою громадських організацій", - повідомляється у зведенні.

Теги: #рф #нато #війна #isw

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

12:22 11.02.2023
У РФ немає достатніх ресурсів для широкомасштабного наступу - ГУР

У РФ немає достатніх ресурсів для широкомасштабного наступу - ГУР

08:27 11.02.2023
Втрати РФ за добу склали 1140 одиниць о/с, 9 танків, 61 крилата ракета та 27 БПЛА

Втрати РФ за добу склали 1140 одиниць о/с, 9 танків, 61 крилата ракета та 27 БПЛА

03:42 11.02.2023
Сільгосппідприємства холдингу Aurum Group у Харківській області втратили всю техніку через окупацію

Сільгосппідприємства холдингу Aurum Group у Харківській області втратили всю техніку через окупацію

18:57 10.02.2023
Окупанти обіцяють грошову винагороду жителям тимчасово окупованих територій України, які погодяться отримати російський паспорт

Окупанти обіцяють грошову винагороду жителям тимчасово окупованих територій України, які погодяться отримати російський паспорт

18:09 10.02.2023
Російські вбивства і терор не перекриєш удаваною нейтральністю чи білим прапором, це потрібно визнати на рівні МОК – Зеленський

Російські вбивства і терор не перекриєш удаваною нейтральністю чи білим прапором, це потрібно визнати на рівні МОК – Зеленський

17:52 10.02.2023
Кабмін схвалив порядок продажу конфіскованих російських активів та майна - Шмигаль

Кабмін схвалив порядок продажу конфіскованих російських активів та майна - Шмигаль

17:37 10.02.2023
Україна на сьогодні тимчасово втратила 44% атомної генерації, 75% потужності ТЕС та 33% блокових ТЕЦ - Шмигаль

Україна на сьогодні тимчасово втратила 44% атомної генерації, 75% потужності ТЕС та 33% блокових ТЕЦ - Шмигаль

17:19 10.02.2023
Руйнування в Україні за рік війни можна порівняти з річною кількістю вироблених нею твердих побутових відходів – міністр

Руйнування в Україні за рік війни можна порівняти з річною кількістю вироблених нею твердих побутових відходів – міністр

14:46 10.02.2023
Зеленський: Російські ракети, що потрапили в повітряний простір Молдови та Румунії, – це виклик НАТО та колективній безпеці

Зеленський: Російські ракети, що потрапили в повітряний простір Молдови та Румунії, – це виклик НАТО та колективній безпеці

12:42 10.02.2023
Посла РФ у Кишиневі викликали до МЗС, щоб заявити протест у зв'язку з прольотом російської ракети над Молдовою

Посла РФ у Кишиневі викликали до МЗС, щоб заявити протест у зв'язку з прольотом російської ракети над Молдовою

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

У РФ немає достатніх ресурсів для широкомасштабного наступу - ГУР

Увечері було знищено 20 ворожих ударних безпілотників - Повітряні сили ЗСУ

Втрати РФ за добу склали 1140 одиниць о/с, 9 танків, 61 крилата ракета та 27 БПЛА

Адміністрація Байдена має намір запросити у Конгресу найбільший в історії оборонний бюджет

Обстріли РФ енергоінфраструктури України призвели до зупинення одного з блоків ХАЕС – МАГАТЕ

ОСТАННЄ

Співробітники ДБР викрили схему незаконного експорту в Європу золота і платини в брухті мікросхем

СБУ затримала колаборанта, який допомагав окупантам вивозити награбоване майно українців у Луганськ

У Криворізькому районі ввечері дронами-камікадзе було атаковано два об'єкти енергетики

Окупанти вночі скинули 4 авіабомби на острів Зміїний

Обстрілами окупантів за ніч зруйновано десятки будинків на Донеччині, загинув один і поранені три місцевих жителі

Окупанти 63 рази обстріляли Херсонську область за минулу добу, троє мирних жителів поранені

Увечері було знищено 20 ворожих ударних безпілотників - Повітряні сили ЗСУ

Монетний двір Канади продав монети з українською писанкою майже на CAD3 млн і направить виручені кошти Україні

Кабмін пропонує позбавляти держнагород і пільг за особливо тяжкі злочини

"Укрзалізниця" роздасть пасажирам 25 тис. свічок та запустить новий "Поїзд Єднання"

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА