На півдні України ППО збила 11 дронів-камікадзе "Шахед"

На півдні України протиповітряна оборона у п'ятницю збила 11 дронів-камікадзе "Шахед", повідомив речник Одеської ОВА Сергій Братчук.

"Силами та засобами протиповітряної оборони повітряного командування "Південь" збито одинадцять дронів: 4 над Одещиною, 5 над Миколаївщиною, 2 над Херсонщиною", - написав він у телеграм-каналі.

За словами Братчука, 10 лютого з 19.50 до 22.50 російські окупаційні війська атакували південь України ударними безпілотниками-камікадзе типу "Shahed-136".