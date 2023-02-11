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06:44 11.02.2023

Прибуток українських банків за 2022р скоротився в 3,1 раза

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Прибуток українських банків за 2022р скоротився в 3,1 раза

Прибуток українських банків у 2022 році склав 24,716 млрд грн, що у 3,1 разу менше, ніж за 2021 рік (77,376 млрд грн), повідомила прес-служба Національного банку України (НБУ).

Згідно з повідомленням, прибуток українських банків за грудень склав 5,287 млрд грн, що на 40,9% менше, ніж місяцем раніше (8,951 млрд грн).

Регулятор зазначив, що доходи банків у грудні зросли на 11%, а витрати – на 9,9%.

За даними регулятора, доходи банків у 2020 році зросли на 30,5% проти показника минулого року - до 357,488 млрд грн.

У той же час, комісійний дохід за рік скоротився на 8,2% - до 85,568 млрд грн.

При цьому результат від переоцінки та від операцій купівлі-продажу був позитивним і становив 43,525 млрд грн, тоді як за аналогічний період минулого року він був негативним і становив 77 млн грн.

Водночас витрати банківської системи за 2022 рік зросли у 1,7 раза порівняно з цим показником 2021 року – до 332,673 млрд грн, у тому числі відрахування до резервів – у 35 разів, до 118,809 млрд грн. У той же час, комісійні витрати зросли на 0,7% - до 35,421 млрд грн,

Як повідомлялося, українські банки у 2021 році подвоїли чистий прибуток – до 77,5 млрд грн порівняно з 41,3 млрд грн у 2020 році.

Теги: #банки #україна #прибуток

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