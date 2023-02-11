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02:35 11.02.2023

Київ виділив 9 млн грн на компенсації за "теплими кредитами" для ЖБК та ОСББ

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Київ виділив 9 млн грн на компенсації за програмою "теплі кредити" для житлово-будівельних кооперативів та об'єднань співвласників багатоквартирних будинків у 2023 році, повідомила прес-служба департаменту житлово-комунальної інфраструктури КМДА.

"Навіть у такі скрутні часи міська влада робить все, щоб не зупиняти проекти, спрямовані на підвищення енергоефективності. Кожен виконаний енергоефективний проект у будинку, кожне виправдане технологічне рішення, що дозволяє знижувати енергоспоживання – це крок у напрямку енергетичної незалежності. Особливо на тлі постійних атак ворога. на енергетичну інфраструктуру", – цитується у прес-релізі заступник голови КМДА Петро Пантелєєв.

Він нагадав, що місто компенсує із власного бюджету 30% тіла кредиту, отриманого ОСББ та ЖБК для запровадження енергоефективних заходів у будинках. З початку дії програми компенсацій у 2016 році нею скористалося 248 житлових будинків столиці.

Теги: #україна #київ #житло #компенсації #кредити #енергоефективність

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