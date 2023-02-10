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21:15 10.02.2023

Нардеп Радіна ініціювала поправки до законопроєкту про прозорість оборонних закупівель щодо ринкових цін на них, конкуренції та точності визначення товарів

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Нардеп Радіна ініціювала поправки до законопроєкту про прозорість оборонних закупівель щодо ринкових цін на них, конкуренції та точності визначення товарів

Голова парламентського комітету з питань антикорупційної політики Анастасія Радіна (фракція "Слуга народу") ініціювала внесення поправок до законопроєкту №8381 про прозорість оборонних закупівель з приводу встановлення на них ринкових цін, точності визначення товарів і послуг, що закуповуються, а також забезпечення конкуренції .

"Вважаю, що парламент має взяти на себе відповідальність за зміну правил закупівель харчування і іншого забезпечення для військових під час війни. Ініціюю додаткові поправки до законопроєкту №8381 (щодо прозорості цін у оборонних закупівлях), який ми вже ухвалили в першому читанні. По-перше, маємо встановити, що ціни закупівель не можуть бути вищими за ринкові ціни на відповідний період. По-друге, продукти потрібно буде закуповувати саме як продукти, не маскуючи їх вартість під необгрунтованими/неіснуючими послугами. Нарешті, умови закупівель мають стати максимально зручними для участі у них безпосередньо виробників та рітейл-мереж для забезпечення конкуренції", - написала вона на своїй сторінці у фейсбуці.

Як повідомлялося, Верховна Рада на пленарному засіданні 7 лютого ухвалила у першому читанні законопроєкт №8381 про прозорість оборонних закупівель.

Документ пропонує визначити принципи оборонних закупівель під час воєнного стану, запровадити звіти про оборонні закупівлі (крім відомостей про закупівлю товарів, робіт та послуг, що становлять державну таємницю) державними замовниками у сфері оборони в частині відомостей, оприлюднення яких одночасно необхідне для прозорості закупівельного процесу та забезпечить захищеність держзамовників від військових загроз.

Водночас законопроєкт передбачає необхідність встановити вимогу оприлюднити в електронній системі закупівель (Prozorro) звіт про договір про оборонну закупівлю, укладений без використання Prozorro, та повідомляти про внесення змін до суттєвих умов такого договору. Аналогічна вимога стосується і внесення змін до суттєвих умов такого договору, які "оприлюднені у період з 24 лютого 2022 року до дня набрання чинності цим законом".

Як раніше заявила співавторка документа, голова парламентського комітету з питань антикорупційної політики Анастасія Радіна (фракція "Слуга народу"), ціни на товари, роботи та послуги оборонного призначення "ми маємо бачити вже через 10 днів після укладання контракту або внесення змін до нього, а не тільки після війни".

 

 

 

Теги: #рада #поправки #ініціація

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