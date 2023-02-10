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20:47 10.02.2023

Адміністрація Байдена має намір запросити у Конгресу найбільший в історії оборонний бюджет

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Адміністрація Байдена має намір запросити у Конгресу найбільший в історії оборонний бюджет

Адміністрація американського президента Джо Байдена планує запросити у Конгресу на 2024 рік найбільший за всю історію США оборонний бюджет, передає Politico із посиланням на заступника глави Пентагону Майкла Маккорда.

"Адміністрація Байдена має намір запросити у Конгресу найбільший в історії бюджет для Пентагону, повідомив заступник Міноборони з фінансових питань", - інформує видання.

"Я очікую, що це буде більша сума, ніж Конгрес надав минулого року", - наводить Politico слова Маккорда.

Він зазначив, що Пентагон інвестуватиме у виробництво боєприпасів, щоб поповнити запаси США, а також для постачання в Україну. За його словами, влада дуже близька до того, щоб визначитися з остаточною сумою оборонного бюджету. Зазначається, що Білий дім включить цей показник до загального бюджетного запиту на 2024 рік, який, як очікується, оприлюднять 9 березня.

У грудні американські законодавці схвалили виділення рекордних $858 млрд на оборонні потреби. У них входять $817 млрд для Пентагону та кошти для розробки ядерної зброї і на інші програми національної безпеки. Ця сума на 10% більша, ніж у 2022 фінансовому році, і на $45 млрд перевищила суму, яку запросив Байден.

 

 

Теги: #бюджет #сша #рекорд #оборона

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