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20:40 10.02.2023

Правозахисники вимагають розслідувати обставини смерті політв'язнів Ширінга та Гафарова, покарати винних та запобігти подібним випадкам – заява

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Правозахисники вимагають розслідувати обставини смерті політв'язнів Ширінга та Гафарова, покарати винних та запобігти подібним випадкам – заява

Група правозахисних організацій виступила із заявою у зв'язку із загибеллю українських бранців Кремля – Костянтина Ширінга та Джеміля Гафарова у російських в'язницях, про смерть яких стало відомо 7 та 10 лютого 2023 року.

Згідно з заявою, яку має агентство та яка розміщена на сайті Регіонального центру прав людини (RCHR), представники правозахисних організацій засудили злочинні дії окупаційної влади Криму та РФ і висунули низку вимог до російської сторони, а також до українських компетентних органів і міжнародних організацій.

Зокрема, до російської сторони - провести розслідування обставин смерті Ширінга та Гафарова, до українських – забезпечити документування обставин смерті та запровадити санкції проти громадян РФ, причетних до незаконного ув'язнення та смерті Костянтина Ширінга та Джеміля Гафарова; до міжнародних організацій і країн – запровадити санкції проти винних у смерті цих осіб.

"Ми, представники правозахисних організацій, засуджуємо злочинні дії представників окупаційної адміністрації Криму та влади РФ та вимагаємо: негайно надати офіційну інформацію про смерть громадянина України Костянтина Ширінга та її причини; провести ефективне та неупереджене розслідування обставин смерті Костянтина Ширінга та Джеміля Гафарова", – йдеться в заяві.

Крім того, правозахисники вимагають негайно припинити застосування кримінального законодавства РФ на тимчасово окупованих територіях України відповідно до норм міжнародного гуманітарного права.

Правозахисні організації також звернулися до української сторони із закликом "забезпечити ефективне розслідування й документування обставин смерті Костянтина Ширінга та Джеміля Гафарова та вжити всіх можливих заходів з метою притягнення винних до відповідальності; запровадити персональні санкції проти осіб - громадян РФ, причетних до незаконного ув'язнення та смерті Костянтина Ширінга і Джеміля Гафарова.

Правозахисники також наголошують на необхідності забезпечити ефективне розслідування фактів незаконного позбавлення волі та інших грубих порушень фундаментальних прав людини в тимчасово окупованому Криму.

"Звертаємося до урядів іноземних держав та міжнародних організацій, зокрема учасників Міжнародної Кримської платформи: звернутися до МЗС РФ та колонії з офіційними листами щодо обставин смерті Костянтина Ширінга; запровадити персональні санкції проти осіб, причетних до незаконного ув'язнення та смерті Костянтина Ширінга та Джеміля Гафарова", – йдеться в заяві.

Крім того, правозахисники закликають "посилити дипломатичний, санкційний та інші види тиску на РФ з метою запобігання новим звірствам в окупованому Криму та інших окупованих територіях України, а також пришвидшення деокупації всіх територій України".

7 лютого 2023 року стало відомо про смерть громадянина України Костянтина Ширінга, якого РФ у 2020 році затримала в окупованому Криму та незаконно позбавила волі через обвинувачення в участі в діяльності "української розвідувально-диверсійної групи". 10 лютого 2023 року стало відомо про смерть 60-річного Джеміля Гафарова в СІЗО Новочеркаська. Гафарова незаконно позбавили волі під час наймасштабнішої хвилі обшуків у Криму 27 березня 2019 року та звинуватили в нібито участі в діяльності терористичної організації.

Заяву підписали 16 правозахисних організацій, зокрема Кримська правозахисна група, КримSOS, Центр прав людини ZMINA, Медійна ініціатива за права людини, Центр громадянських свобод та інші.

 

Теги: #заява #правозахисники

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