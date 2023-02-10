Події

19:45 10.02.2023

Обсяг імпорту електроенергії зі Словаччини на п'ятницю знизився на 3%

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Обсяг імпорту електроенергії зі Словаччини на п'ятницю знизився на 3%

Обсяг імпорту електроенергії зі Словаччини на п'ятницю, 10 лютого, на 3% нижче порівняно з даними на четвер – він становитиме 9659 МВт-год замість 9968 МВт-год, свідчать дані на сайті мережі системних операторів континентальної Європи ENTSO-E.

Згідно з інформацією на сайті, імпорт у п'ятницю має йти усі години доби на потужності 391-410 МВт.

При цьому трейдери на п'ятницю знову забронювали майже всю запропоновану НЕК "Укренерго" на аукціон з розподілу доступу до перетину потужність для імпорту е/е зі Словаччини, що становить 400-600 МВт та дозволяє постачати 11780 МВт-год.

"Д. Трейдинг" забронював 373-573 МВт на всі години, держенерготрейдер "Енергетична компанія України" – 21 МВт на всі години, "Августа" – по 6 МВт на всі години.

Імпорт е/е із Молдови, можливість якого трейдери почали тестувати з 5 лютого, після зниження підвищився майже на 23% – до 81 МВт-год на добу.

Загалом 5 лютого з Молдови надійшло 506 МВт-год, 6 лютого – 435 МВт-год, 7 лютого – 281 МВт-год, 8 лютого – 206 МВт-год, 9 лютого – 66 МВт-год.

З виставленої на аукціон на 10 лютого потужності 800 МВт на кожну годину розподілено лише 120 МВт – як і попереднього дня, їх забронював "Д. Трейдинг". Перед цим по 12-16 МВт на всі години також бронював "Артлекс-Енерджі".

Як повідомляло раніше Міненерго, наразі узгоджені комерційні перетікання між країнами ЄС та Україною (спільно з Молдовою) становлять 0,7 ГВт вночі та 0,6 ГВт вдень. Водночас, як заявив міністр енергетики Герман Галущенко, зокрема, на саміті "Україна – ЄС" 3 лютого, на цьому етапі країна потребує збільшення імпорту е/е з Європи до 2 ГВт через її дефіцит в умовах війни з Росією. За його словами, ухвалення рішення про збільшення імпорту електроенергії в Україну до 2 ГВт дозволить удвічі скоротити наявний дефіцит.

За даними сайту ENTSO-E, за дев'ять днів лютого Україна отримала зі Словаччини 93512 МВт-год:

Дата

Об'єм на добу, МВт-год

01.02.2023

10508

02.02.2023

9871

03.02.2023

10943

04.02.2023

11310

05.02.2023

11159

06.02.2023

9949

07.02.2023

9865

08.02.2023

9939

09.02.2023

9968

У січні постачання зі Словаччини склали 59573 МВт-год:

Дата

Об'єм на добу, МВт-год

15.01.2023

655

20.01.2023

220

21.01.2023

6963

22.01.2023

6672

25.01.2023

99

26.01.2023

3813

27.01.2023

7368

28.01.2023

9296

29.01.2023

9284

30.01.2023

7893

31.01.2023

7310

 

 

 

 

Теги: #енергетика #електроенергія

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