Окупанти обіцяють грошову винагороду жителям тимчасово окупованих територій України, які погодяться отримати російський паспорт

Російські окупанти пропонують жителям тимчасово окупованих територій України, які погодяться отримати російський паспорт, грошову винагороду, повідомляє Генеральний штаб ЗСУ в п'ятницю.

"У населеному пункті Залізний Порт тимчасово зайнятої території Херсонської області російські загарбники намагаються провести паспортизацію місцевого населення. Для цього до села перемістили паспортний стіл із населеного пункту Гола Пристань. Зважаючи на те, що черги охочих отримати російське громадянство немає, тим, хто погодиться, окупанти обіцяють грошову винагороду", - йдеться в повідомленні.