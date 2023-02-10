Події

18:42 10.02.2023

Станції метро "Арсенальна" та "Видубичі" під час повітряної тривоги працюють лише як укриття, висадка пасажирів не здійснюється

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Станції метро "Арсенальна" та "Видубичі" під час повітряної тривоги працюють лише як укриття, висадка пасажирів не здійснюється

Станції метро "Арсенальна" та "Видубичі" в умовах повітряної тривоги працюють лише в режимі укриття, висадка пасажирів на них не здійснюється, повідомляє Київська міська державна адміністрація.

"Поїзди метро курсують червоною лінією від станції "Академмістечко" до станції "Хрещатик". Висадження пасажирів на "Арсенальній" не здійснюється, оскільки станція працює лише в режим укриття через велике скупчення людей на платформі", - повідомляється в телеграм-каналі КМДА у п'ятницю.

"Зелена лінія – поїзди курсують від станції "Сирець" до станції "Дружби народів". Висадження пасажирів на ст. "Видубичі" не здійснюється, вона також перейшла в режим роботи як укриття. Ділянка зеленої лінії "Осокорки" – "Червоний хутір" працює без змін", повідомляє КМДА.

Теги: #метро #укриття

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