Кабмін схвалив залучення гранту від США у розмірі $6 млрд - Шмигаль

Кабінет Міністрів схвалив рішення про залучення від США гранту у розмірі $6 млрд, повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль

"Сьогодні уряд схвалить рішення про залучення гранту від Сполучених Штатів у розмірі 6 млрд доларів. Це кошти, які ми також спрямуємо на соціальні програми, освіту, медицину", - сказав Шмигаль на засіданні уряду в п'ятницю.

За його словами, відповідний грант надійде через Фонд донорів, який адмініструють Міжнародний банк реконструкції та розвитку і Міжнародна асоціація розвитку.

"Через цей Фонд також буде надано грант у розмірі 165 млн доларів від низки європейських країн. Відповідні рішення затвердимо та уповноважимо міністра фінансів на укладення угод про зазначені гранти", - додав прем'єр.