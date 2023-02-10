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16:41 10.02.2023

На Хмельницькій АЕС відбулася ротація моніторингової місії МАГАТЕ, зауважень немає – гендиректор ХАЕС

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На Хмельницькій АЕС відбулася ротація моніторингової місії МАГАТЕ, зауважень немає – гендиректор ХАЕС

На Хмельницькій АЕС відбулася ротація моніторингової місії Міжнародного агентства з ядерної безпеки (МАГАТЕ), робота станції повністю відповідає стандартам ядерної безпеки, повідомив генеральний директор ХАЕС Андрій Козюра у своєму відеозверненні в телеграм-каналі ДП "НАЕК "Енергоатом".

"На Хмельницькій АЕС продовжує свою роботу постійне представництво МАГАТЕ. Учора, 9 лютого, була проведена постійна ротація представників агентства. На підсумковій нараді представники МАГАТЕ підтвердили, що основні безпекові показники на ХАЕС виконуються, зауважень щодо експлуатації немає", – сказав гендиректор.

Ротація постійних моніторингових місій МАГАТЕ відбулася 6 лютого на Запорізькій та Південноукраїнській АЕС, 4 лютого – на Рівненській та Чорнобильській АЕС.

МАГАТЕ розмістило свої постійні моніторингові місії на всіх українських АЕС у відповідь на офіційний запит уряду України відповідно до доручення президента Володимира Зеленського.

 

Теги: #магате #хаес

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