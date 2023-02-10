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15:46 10.02.2023

У екснардепа відбулися обшуки у справі про Сахалінське нафтогазове родовище на Харківщині

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У екснардепа відбулися обшуки у справі про Сахалінське нафтогазове родовище на Харківщині

Державне бюро розслідувань (ДБР) спільно зі Службою безпеки України (СБУ) викрили протиправну діяльність колишніх високопосадовців, які отримували незаконні надприбутки від видобутку газу з державних надр.

"Як свідчать матеріали розслідування, внаслідок протиправної діяльності посадових осіб ПрАТ "НАК "Надра України" та низки комерційних структур Україна втратила право на Сахалінське нафтогазове родовище у Харківській області. І це при тому, що з державного бюджету на розробку даного родовища було витрачено понад 1 млрд грн. За даними геологорозвідувальних робіт, поклади газу на цьому об’єкті становлять щонайменше 15 млрд кубометрів", - повідомляється на сайті СБУ.

За даними спецслужби, у п'ятницю відбулися обшуки за місцями фактичного проживання фігурантів та в офісних приміщеннях відповідних компаній, кінцевими бенефіціарами яких є російський олігарх та колишній народний депутат України VIII скликання, імен яких не розголошують.

"Сьогодні правоохоронці провели обшуки у колишнього народного депутата України VIII скликання. Він за попередньою змовою з посадовцями ПрАТ "НАК "Надра України", Держгеонадра, ТОВ "Сахалінське" та комерційними структурами у період 2003-2022 років завдав значних збитків державі. Можлива сума збитків державі може сягати сотень мільйонів гривень", - повідомляється на сайті ДБР.

У відомстві зазначають, що під патронатом екснардепа держструктури надавали спецдозволи на видобуток газу з порушенням процедур, через що занижувалася вартість сировини та реальні обсяги видобутку на державному родовищі. Різницю організатори угоди привласнювали.

Триває слідство в межах кримінального провадження за фактом зловживання службовим становищем, що спричинило тяжкі наслідки (ч.2 ст.364 Кримінального кодексу України). Процесуальне керівництво справи здійснює Офіс генерального прокурора.

За даними низки ЗМІ, йдеться про колишнього народного депутата від "Народного фронту" Ігоря Котвіцького та Павла Фукса. Котвіцький є великим бенефіціаром ТОВ "Сахалінське".

Теги: #сбу #обшук #надра_україни

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