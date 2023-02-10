Мішенями російських ракет була цивільна інфраструктура - Зеленський

Мішенями російських ракет, запущеними по території України вранці 10 лютого, були цивільні цілі та цивільна інфраструктура, заявив президент України Володимир Зеленський.

"Ворог сьогодні від ранку запустив щонайменше 70 ракет у черговій масованій атаці. Щонайменше 60 ракет збито. Усі їхні мішені були – цивільні, цивільна інфраструктура", - заявив Зеленський у відеозверненні.

Президент висловив співчуття рідним та близьким загиблих.

"На жаль, були влучення, є жертви. Мої співчуття рідним!" - сказав він.

Як повідомлялося, вранці 10 лютого Росія завдала чергового масованого ракетного удару по території України.

За словами головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного, дві ракети, випущені з акваторії Чорного моря, потрапили в повітряний простір Молдови та Румунії, після чого знову опинилися в повітрі над територією України.