Події

14:47 10.02.2023

Мішенями російських ракет була цивільна інфраструктура - Зеленський

1 хв читати
Мішенями російських ракет була цивільна інфраструктура - Зеленський

Мішенями російських ракет, запущеними по території України вранці 10 лютого, були цивільні цілі та цивільна інфраструктура, заявив президент України Володимир Зеленський.

"Ворог сьогодні від ранку запустив щонайменше 70 ракет у черговій масованій атаці. Щонайменше 60 ракет збито. Усі їхні мішені були – цивільні, цивільна інфраструктура", - заявив Зеленський у відеозверненні.

Президент висловив співчуття рідним та близьким загиблих.

"На жаль, були влучення, є жертви. Мої співчуття рідним!" - сказав він.

Як повідомлялося, вранці 10 лютого Росія завдала чергового масованого ракетного удару по території України.

За словами головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного, дві ракети, випущені з акваторії Чорного моря, потрапили в повітряний простір Молдови та Румунії, після чого знову опинилися в повітрі над територією України.

Теги: #ракети #мішені

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

14:46 10.02.2023
Зеленський: Російські ракети, що потрапили в повітряний простір Молдови та Румунії, – це виклик НАТО та колективній безпеці

Зеленський: Російські ракети, що потрапили в повітряний простір Молдови та Румунії, – це виклик НАТО та колективній безпеці

14:15 10.02.2023
Українські бійці знищили 61 крилату ракету з 71, запущеної РФ, а також п'ять дронів - Залужний

Українські бійці знищили 61 крилату ракету з 71, запущеної РФ, а також п'ять дронів - Залужний

12:40 10.02.2023
Глава Міненерго повідомив про влучання в тепло- та гідрогенерацію, а також високовольтну інфраструктуру в шести областях України

Глава Міненерго повідомив про влучання в тепло- та гідрогенерацію, а також високовольтну інфраструктуру в шести областях України

12:29 10.02.2023
Над Києвом збили 10 ракет, є пошкодження електромереж – Кличко

Над Києвом збили 10 ракет, є пошкодження електромереж – Кличко

11:35 10.02.2023
Випущені по Україні російські ракети пролетіли над Румунією та Молдовою - Залужний

Випущені по Україні російські ракети пролетіли над Румунією та Молдовою - Залужний

09:52 10.02.2023
У бік Кривого Рогу летять ракети, у місті місцями превентивно вимкнули світло - Вілкул

У бік Кривого Рогу летять ракети, у місті місцями превентивно вимкнули світло - Вілкул

09:06 10.02.2023
Уночі ППО збила 5 із 7 "Шахедів" та 5 із 6 "Калібрів" - речник Повітряних сил ЗСУ

Уночі ППО збила 5 із 7 "Шахедів" та 5 із 6 "Калібрів" - речник Повітряних сил ЗСУ

08:44 10.02.2023
Окупанти запустили ракети

Окупанти запустили ракети

07:53 10.02.2023
Британія та Україна продовжують переговори про постачання Києву ракет великої дальності

Британія та Україна продовжують переговори про постачання Києву ракет великої дальності

21:01 08.02.2023
Сунак заявив, що обговорював із Зеленським потреби України в ракетах великої дальності

Сунак заявив, що обговорював із Зеленським потреби України в ракетах великої дальності

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Зеленський: Російські ракети, що потрапили в повітряний простір Молдови та Румунії, – це виклик НАТО та колективній безпеці

Українські бійці знищили 61 крилату ракету з 71, запущеної РФ, а також п'ять дронів - Залужний

Чотири ТЕС "ДТЕК" постраждали внаслідок атаки російських загарбників, поранено двох енергетиків

Глава Міненерго повідомив про влучання в тепло- та гідрогенерацію, а також високовольтну інфраструктуру в шести областях України

Над Києвом збили 10 ракет, є пошкодження електромереж – Кличко

ОСТАННЄ

Кількість жертв землетрусу в Туреччині сягнула майже 19 тис. – Ердоган

У Туреччині з-під завалів врятували українку з дитиною – ЗМІ

Енергосистема України працює в умовах гострого дефіциту е/е, найскладніша ситуація – у Харківській області – "Укренерго"

Шмигаль про обстріл: Є пошкодження високовольтної інфраструктури та генерації у західних, центральних та східних областях

У Маріїнському парку демонтували частину постаменту з ім'ям Ватутіна

Російська ракета, випущена по території України, не порушувала румунський повітряний простір - Міноборони Румунії

Обвинуваченому у розтраті заарештованого майна ексгендиректору СЕТАМ обрали запобіжний захід у вигляді 13,4 млн грн застави

Чотири ТЕС "ДТЕК" постраждали внаслідок атаки російських загарбників, поранено двох енергетиків

Терористична тактика РФ не зупинить ні Україну, ні її партнерів - Мішель

Кількість поїздів із затримкою через обстріли зросла до 11 – УЗ

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА