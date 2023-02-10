Енергосистема України працює в умовах гострого дефіциту е/е, найскладніша ситуація – у Харківській області – "Укренерго"

Об'єднана енергосистема (ОЕС) України після 14-го ракетного обстрілу російських окупантів у п'ятницю працює в умовах гострого дефіциту електроенергії, найскладніша ситуація з енергозабезпеченням спостерігається у Харківській області.

"Найскладніша ситуація зараз у Харківській області. Зараз там тривають аварійні відключення. Мережеві обмеження через атаку діють у Хмельницькій області, а також зберігаються в Одеській та Київській областях. Дефіцит в енергосистемі значний", – повідомила НЕК "Укренерго" у телеграм -каналі.