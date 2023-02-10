Події

14:07 10.02.2023

Енергосистема України працює в умовах гострого дефіциту е/е, найскладніша ситуація – у Харківській області – "Укренерго"

1 хв читати
Енергосистема України працює в умовах гострого дефіциту е/е, найскладніша ситуація – у Харківській області – "Укренерго"

Об'єднана енергосистема (ОЕС) України після 14-го ракетного обстрілу російських окупантів у п'ятницю працює в умовах гострого дефіциту електроенергії, найскладніша ситуація з енергозабезпеченням спостерігається у Харківській області.

"Найскладніша ситуація зараз у Харківській області. Зараз там тривають аварійні відключення. Мережеві обмеження через атаку діють у Хмельницькій області, а також зберігаються в Одеській та Київській областях. Дефіцит в енергосистемі значний", – повідомила НЕК "Укренерго" у телеграм -каналі.

 

Теги: #пошкодження #енергосистема

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

14:05 10.02.2023
Шмигаль про обстріл: Є пошкодження високовольтної інфраструктури та генерації у західних, центральних та східних областях

Шмигаль про обстріл: Є пошкодження високовольтної інфраструктури та генерації у західних, центральних та східних областях

13:18 10.02.2023
Чотири ТЕС "ДТЕК" постраждали внаслідок атаки російських загарбників, поранено двох енергетиків

Чотири ТЕС "ДТЕК" постраждали внаслідок атаки російських загарбників, поранено двох енергетиків

10:55 10.02.2023
Уламки збитої ракети пошкодили два автомобілі, будинок та електромережі у Києві - міськадміністрація

Уламки збитої ракети пошкодили два автомобілі, будинок та електромережі у Києві - міськадміністрація

10:51 10.02.2023
Уламки збитої ракети пошкодили автомобіль та приватний будинок у Києві - мер

Уламки збитої ракети пошкодили автомобіль та приватний будинок у Києві - мер

08:19 07.02.2023
У результаті обстрілу в частині населеного пункту Очаківської громади відсутня електроенергія

У результаті обстрілу в частині населеного пункту Очаківської громади відсутня електроенергія

12:21 02.02.2023
Дефіцит в енергосистемі знизився, потужності генерації достатньо для покриття 80% потреб - "Укренерго"

Дефіцит в енергосистемі знизився, потужності генерації достатньо для покриття 80% потреб - "Укренерго"

14:33 26.01.2023
Унаслідок нічної атаки дронів на Київську область пошкоджено п'ять житлових будинків, понад 40 автомобілів - поліція

Унаслідок нічної атаки дронів на Київську область пошкоджено п'ять житлових будинків, понад 40 автомобілів - поліція

13:55 26.01.2023
Шмигаль про обстріл: На жаль, є влучення у підстанцію, але ситуація в енергосистемі залишається контрольованою

Шмигаль про обстріл: На жаль, є влучення у підстанцію, але ситуація в енергосистемі залишається контрольованою

12:38 26.01.2023
На Київщині внаслідок ракетної атаки пошкоджено енергооб'єкт, приватні будинки, жертв немає - ОВА

На Київщині внаслідок ракетної атаки пошкоджено енергооб'єкт, приватні будинки, жертв немає - ОВА

21:39 23.01.2023
Швеція надасть Україні матеріали для відновлення енергосистеми

Швеція надасть Україні матеріали для відновлення енергосистеми

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Чотири ТЕС "ДТЕК" постраждали внаслідок атаки російських загарбників, поранено двох енергетиків

Глава Міненерго повідомив про влучання в тепло- та гідрогенерацію, а також високовольтну інфраструктуру в шести областях України

Над Києвом збили 10 ракет, є пошкодження електромереж – Кличко

Міноборони Молдови підтвердило порушення повітряного простору країни ракетою

Випущені по Україні російські ракети пролетіли над Румунією та Молдовою - Залужний

ОСТАННЄ

У Маріїнському парку демонтували частину постаменту з ім'ям Ватутіна

Російська ракета, випущена по території України, не порушувала румунський повітряний простір - Міноборони Румунії

Обвинуваченому у розтраті заарештованого майна ексгендиректору СЕТАМ обрали запобіжний захід у вигляді 13,4 млн грн застави

Терористична тактика РФ не зупинить ні Україну, ні її партнерів - Мішель

Кількість поїздів із затримкою через обстріли зросла до 11 – УЗ

Міноборони Румунії не підтвердило інформацію про порушення повітряного простору країни російською ракетою - ЗМІ

На Львівщині російська ракета впала біля автобусної зупинки й не вибухнула

Посла РФ у Кишиневі викликали до МЗС, щоб заявити протест у зв'язку з прольотом російської ракети над Молдовою

Глава Міненерго повідомив про влучання в тепло- та гідрогенерацію, а також високовольтну інфраструктуру в шести областях України

Україна повернула тіла ще 61 загиблого захисника - Мінреінтеграції

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА