У низці областей на вихідних пройде сніг, на дорогах ожеледиця, температурний фон не зміниться

Сніг очікується у суботу, 11 лютого, вночі у західних, удень і в північних та Вінницькій областях, удень у західних областях - із дощем.

Як повідомляє Укргідрометцентр, на решті території без опадів. На дорогах подекуди ожеледиця.

Вітер західний, південно-західний, 7-12 м/с, у західних, північних областях та Карпатах удень місцями пориви вітру 15-20 м/с.

Температура вночі 5-10° морозу, у західних, північних та Вінницьких областях 0-5° морозу; вдень від 1° морозу до 4° тепла; у Карпатах вночі 11-17° морозу, вдень 2-7° морозу.

У Києві 11 лютого вночі без опадів, удень сніг. На дорогах подекуди ожеледиця. Вітер західний, південно-західний, 7-12 м/с. Температура вночі 1-3° морозу, вдень 1-3° тепла.

За даними Центральної геофізичної обсерваторії ім. Бориса Срезневського, у Києві 11 лютого найвища температура була зафіксована на позначці +8,8°С у 1958 та 1997 роках, найнижча - на позначці -25,0°С у 1909 році.

У неділю, 12 лютого, вночі у всій Україні, а вдень лише у південно-східних, східних областях та у Карпатах пройде невеликий мокрий сніг; на решті території без суттєвих опадів. На дорогах подекуди ожеледиця.

Вітер північно-західний та західний, 7-12 м/с, на Лівобережжі місцями пориви 15-20 м/с.

Температура вночі 0-5° морозу, у Карпатах до 9° морозу; вдень від 1° морозу до 4° тепла, у південних областях до 7° тепла.

У Києві 12 лютого вночі невеликий мокрий сніг, удень без суттєвих опадів. На дорогах подекуди ожеледиця. Вітер північно-західний, 7-12 м/с. Температура вночі 1-3° морозу; вдень 1-3° тепла.