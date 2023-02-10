Події

09:58 10.02.2023

Минулої доби в Херсонській області одна людина загинула, троє поранені

1 хв читати
Минулої доби в Херсонській області одна людина загинула, троє поранені

Російські окупанти минулої доби, 9 лютого, 54 рази обстріляли Херсонську область із застосуванням артилерії, РСЗВ, мінометів, танків та БПЛА, повідомляє Херсонська обласна військова адміністрація.

"За минулу добу в Херсонській області через російську агресію загинула одна особа, троє мешканців області дістали поранень різного ступеня важкості", - наголошується у повідомленні в телеграм-каналі.

Саме Херсон окупанти атакували 18 разів. Унаслідок обстрілів пошкоджено житлові будинки. 

Теги: #херсонська_область

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

07:39 10.02.2023
Окупанти продовжують фільтраційні заходи на Херсонщині

Окупанти продовжують фільтраційні заходи на Херсонщині

18:47 08.02.2023
У Херсонській області окупанти продовжують фільтрацію та пограбування місцевого населення – Генштаб ЗСУ

У Херсонській області окупанти продовжують фільтрацію та пограбування місцевого населення – Генштаб ЗСУ

19:25 07.02.2023
Екскерівника СБУ Якименка, який очолив каральні органи РФ в окупованій Херсонщині, повідомлено про підозру

Екскерівника СБУ Якименка, який очолив каральні органи РФ в окупованій Херсонщині, повідомлено про підозру

19:31 06.02.2023
Задля прискорення відновлення інфраструктури Херсонської області прем'єр дав відповідні доручення

Задля прискорення відновлення інфраструктури Херсонської області прем'єр дав відповідні доручення

12:18 06.02.2023
Російські окупанти обстріляли цивільний автомобіль у Голій Пристані, загинула дитина

Російські окупанти обстріляли цивільний автомобіль у Голій Пристані, загинула дитина

09:18 05.02.2023
Російські загарбники 60 разів за добу обстріляли Херсонську область, в результаті одна людина загинула, ще одну поранено

Російські загарбники 60 разів за добу обстріляли Херсонську область, в результаті одна людина загинула, ще одну поранено

21:32 02.02.2023
Окупанти обстріляли дитячий садок у Бериславському районі Херсонщини

Окупанти обстріляли дитячий садок у Бериславському районі Херсонщини

15:41 01.02.2023
Суди на Херсонщині відстрочили своє відкриття на місяць

Суди на Херсонщині відстрочили своє відкриття на місяць

20:13 30.01.2023
На Херсонщині працює вже 28 бригад "швидкої допомоги"

На Херсонщині працює вже 28 бригад "швидкої допомоги"

07:33 30.01.2023
Унаслідок ворожої атаки Херсонського порту пошкоджено два іноземні судна, стався витік нафтопродуктів у Дніпро

Унаслідок ворожої атаки Херсонського порту пошкоджено два іноземні судна, стався витік нафтопродуктів у Дніпро

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Влада підтвердила роботу ППО у Києві та Київській області

У бік Кривого Рогу летять ракети, у місті місцями превентивно вимкнули світло - Вілкул

Зеленський зустрівся з Дудою у Ряшеві, обговорили питання безпеки

Уночі ППО збила 5 із 7 "Шахедів" та 5 із 6 "Калібрів" - речник Повітряних сил ЗСУ

Через загрозу ракетної атаки у Києві, Київській та Дніпропетровській областях застосовуються екстрені відключення світла

ОСТАННЄ

Влада підтвердила роботу ППО у Києві та Київській області

Окупанти просунулися на північ від Бахмута і зазнали тяжких втрат біля Вугледара - британська розвідка

"Укрзалізниця" повідомляє про затримку 8 рейсів через російські обстріли

У КИЄВІ ТА КИЇВСЬКІЙ ОБЛАСТІ ЧУТИ ВИБУХИ, МОЖЛИВО, ПРАЦЮЄ ППО – ТЕЛЕГРАМ-КАНАЛИ

У бік Кривого Рогу летять ракети, у місті місцями превентивно вимкнули світло - Вілкул

Прогноз погоди на вихідні 11–12 лютого: денні морози поки що відступлять

Пожежі на об'єктах інфраструктури Харківщини ліквідовано, частина районів облцентру без е/е

Зеленський зустрівся з Дудою у Ряшеві, обговорили питання безпеки

Уночі ППО збила 5 із 7 "Шахедів" та 5 із 6 "Калібрів" - речник Повітряних сил ЗСУ

Через загрозу ракетної атаки у Києві, Київській та Дніпропетровській областях застосовуються екстрені відключення світла

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА