Минулої доби в Херсонській області одна людина загинула, троє поранені

Російські окупанти минулої доби, 9 лютого, 54 рази обстріляли Херсонську область із застосуванням артилерії, РСЗВ, мінометів, танків та БПЛА, повідомляє Херсонська обласна військова адміністрація.

"За минулу добу в Херсонській області через російську агресію загинула одна особа, троє мешканців області дістали поранень різного ступеня важкості", - наголошується у повідомленні в телеграм-каналі.

Саме Херсон окупанти атакували 18 разів. Унаслідок обстрілів пошкоджено житлові будинки.