Ворог за добу обстріляв сім ОТГ Сумської області, поранено людину

Минулої доби на Сумщині ворог обстріляв 7 тергромад, поранення отримав місцевий житель, повідомили у в Сумській ОВА.

"Протягом дня ворог здійснив обстріли 7 територіальних громад області: Білопільської, Юнаківської, Великописарівської, Есманьської, Зноб-Новгородської, Глухівської, Шалигинської. Було зафіксовано 97 прильотів, зокрема скидання з БПЛА 5 вибухових пристроїв. На жаль, є поранені і руйнування", – йдеться в повідомленні у телеграм-каналі.

Зокрема, в Юнаківській громаді внаслідок мінометного обстрілу (10 прильотів) одного із сіл громади місцевий житель 1965 р.н. отримав тілесні ушкодження, а також пошкоджено один будинок.

У Білопільській громаді через мінометний обстріл з території Росії пошкоджено 3 приватні будинки і сталося займання господарської споруди.

Також постраждала від мінометів Есманьська громада: внаслідок обстрілу одного із населених пунктів ОТГ пошкоджено кілька будинків і будівель. Без людських втрат.

"Внаслідок мінометного обстрілу одного із сіл Зноб-Новгородської громади пошкоджено господарську будівлю", – сказано у повідомленні.