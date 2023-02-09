"Укренерго" на п'ятницю збільшила на годину безлімітне споживання електроенергії –оператори мережі

НЕК "Укренерго" на п'ятницю, 10 лютого, відмовилася від встановлення лімітів споживання електроенергії з 9:00 до 15:00, що на годину більше ніж у четвер (10:00-15:00), свідчать дані операторів системи розподілу.

"На завтра синоптики знову прогнозують сонячну погоду, це відображено у графіку - відключень протягом світлових годин не буде. Це за умови непередбачуваних обставин", - написало у своєму телеграм-каналі "Прикарпаттяобленерго", вказавши у графіку відсутність відключень будь-якої черги з 9:00 до 15:00.

"Полтаваобленерго" на своїй фейсбук-сторінці виклала графіки з відсутністю доведених на зазначений час лімітів, зазначивши, що завтра прогнозується відключення тільки по одній черзі.

Згідно з повідомленням ДТЕК у телеграм-каналі, завтра на Київ доведено потужність, що покриває 66% потреб у споживанні, на Дніпропетровську область – 59% від потреби. Як прокоментували в компанії, це дозволяє застосовувати графіки стабілізаційних відключень у Києві та Дніпропетровській області. Цього разу там не стали прогнозувати періоди можливої відсутності обмежень.

Глава енергопостачальника YASNO Сергій Коваленко у своєму фейсбуці звернув увагу, що незважаючи на анонсовану відсутність відключень у ті чи інші періоди, енергетикам доводиться вдаватися до них у разі зростання споживання.

Як приклад, він навів ситуацію в Києві сьогодні, де обмеження з 10:00 до 15:00 були достатніми, щоб не відключати споживачів за графіком, але через підвищене споживання в цей час зросло і навантаження.

"Деякі ділянки мереж поки що не можуть передавати такі високі обсяги, тому довелося повернутися до відключень у деяких районах", - написав він.

Водночас ДТЕК також повідомив, що енергетики продовжують покращувати ситуацію в Одесі та області після аварії у високовольтній мережі 4 лютого, що дозволило розпочати тестування нових графіків, які передбачають поділ споживачів на 6 черг.

"Це дозволить забезпечити справедливість та почерговість подачі світла всім мешканцям Одеської області", – пояснили у ДТЕК.

При цьому там попередили про можливі перебої у графіках, оскільки ситуація у регіоні все ще складна.

Як повідомлялося, у Волинській та Київській, за винятком частин Бучанського, Фастівського та Обухівського районів, областях завтра день без обмежень е/е через проведення режимних вимірів споживання.