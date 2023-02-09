"Укрнафта" планує відкрити близько 100 нових магазинів на своїх АЗК у 2023 році

ПАТ "Укрнафта" планує облаштувати та відкрити близько 100 нових магазинів на своїх АЗК у 2023 році, повідомляється у пресрелізі компанії в четвер.

"Серед цілей команди на цей рік – облаштування близько 100 нових магазинів на станціях і збільшення частки непаливних продажів", - ідеться в документі.

Як зазначили в "Укрнафті", один із таких магазинів розташований на відкритій компанією модернізованій станції у місті Калуші за адресою вул. Євшана, 8а.

"На модернізованій станції розширився спектр послуг і розпочав роботу магазин. Серед асортименту - напої, снеки, аксесуари для водіїв", - поінформували в ПАТ.

Комплекс також обладнаний додатковим генератором, кавомашиною та точкою доступу до інтернету – за потреби може працювати як Пункт незламності.

Як повідомлялося, Ставка Верховного головнокомандувача 5 листопада 2022 року вирішила на час воєнного стану вилучити у власність держави як військове майно акції "Укрнафти" (за винятком контрольного пакета НАК "Нафтогаз України"). До вилучення структурам Ігоря Коломойського та Геннадія Боголюбова належало близько 42% акцій "Укрнафти".

"Укрнафта" має 85 спеціальних дозволів на видобуток вуглеводнів. На її балансі перебувають 1791 нафтова та 147 газових свердловин. Компанії належать 537 АЗС, з яких станом на кінець грудня 2022 року працювали 449. Решта були або пошкоджені внаслідок бойових дій, або розташовувалися на тимчасово окупованих територіях.