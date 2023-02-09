Причини вибуху в Дарницькому районі Києва встановлюють, відкрито справу
За фактом вибуху на території колишнього заводу в Дарницькому районі Києва в четвер, унаслідок чого одна людина загинула та шестеро залишаються під завалами, відкрито кримінальне провадження, причини події встановлюють, повідомляє Київська міська прокуратура.
"У четвер, 9 лютого 2023 року, близько 15:40 надійшло повідомлення про те, що в Дарницькому районі столиці на території колишнього заводу стався вибух. Унаслідок вибуху зазнало руйнації одноповерхове складське приміщення та виникла пожежа на площі 500 кв. м", - йдеться в повідомленні міськпрокуратури в четвер.
У повідомленні наголошується, що на місце події виїжджало керівництво міської прокуратури та Дарницької окружної прокуратури Києва, поліцейські та слідчо-оперативна група.
"Є інформація про одного загиблого, шестеро людей залишаються під завалами. Інформація щодо загиблих та постраждалих уточнюється", - інформують у прокуратурі.
За цим фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 272 КК України - порушення правил безпеки під час виконання робіт із підвищеною небезпекою, що спричинило загибель людей.
"Наразі у кримінальному провадженні тривають першочергові слідчі та процесуальні дії. Причини вибуху з'ясовують", - наголошують у прокуратурі.
На місці події продовжують працювати рятувальні служби, кінологи та лікарі.