Причини вибуху в Дарницькому районі Києва встановлюють, відкрито справу

За фактом вибуху на території колишнього заводу в Дарницькому районі Києва в четвер, унаслідок чого одна людина загинула та шестеро залишаються під завалами, відкрито кримінальне провадження, причини події встановлюють, повідомляє Київська міська прокуратура.

"У четвер, 9 лютого 2023 року, близько 15:40 надійшло повідомлення про те, що в Дарницькому районі столиці на території колишнього заводу стався вибух. Унаслідок вибуху зазнало руйнації одноповерхове складське приміщення та виникла пожежа на площі 500 кв. м", - йдеться в повідомленні міськпрокуратури в четвер.

У повідомленні наголошується, що на місце події виїжджало керівництво міської прокуратури та Дарницької окружної прокуратури Києва, поліцейські та слідчо-оперативна група.

"Є інформація про одного загиблого, шестеро людей залишаються під завалами. Інформація щодо загиблих та постраждалих уточнюється", - інформують у прокуратурі.

За цим фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 272 КК України - порушення правил безпеки під час виконання робіт із підвищеною небезпекою, що спричинило загибель людей.

"Наразі у кримінальному провадженні тривають першочергові слідчі та процесуальні дії. Причини вибуху з'ясовують", - наголошують у прокуратурі.

На місці події продовжують працювати рятувальні служби, кінологи та лікарі.