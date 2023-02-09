Події

17:51 09.02.2023

У Києві перейменували 31 вулицю, зокрема проспект і площу Перемоги – Кличко

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У Києві перейменували 31 вулицю, зокрема проспект і площу Перемоги – Кличко

Депутати Київської міськради в четвер ухвалили рішення про перейменування ще 31 вулиці столиці, назви яких пов'язані з Росією та радянським минулим.

"Зокрема, перейменували проспект Перемоги. Йому повернули історичну назву – проспект Берестейський. А площа Перемоги тепер називатиметься Галицькою", - розповів міський голова Києва Віталій Кличко, повідомляє пресслужба мера.

Він зазначив, що в Києві триває процес дерусифікації та позбавлення від радянських назв і символів, пов'язаних із країною-агресором.

"Особливо під час варварської війни, якою Росія намагається знищити Україну та українців. Ми повинні прибрати та забути старі радянські та російські назви назавжди. А натомість називати наші вулиці іменами наших героїв, зокрема героїв сучасної російсько-української війни. Нашу культуру і нашу історію Росії не вдасться вкрасти та знищити. Кияни вже пишаються новою назвою бульвару Дружби Народів, який тепер носить ім’я фундатора української армії Миколи Міхновського, а також новою назвою вулиці Московської, що стала вулицею Князів Острозьких", – наголосив Кличко.

Крім проспекту та площі Перемоги перейменували також провулок Мічуріна у Печерському районі, який отримав назву Болсуновський, Брест-Литовське шосе у Святошинському районі - на Берестейське шосе, а вулицю Петрівську в Шевченківському районі - на вулицю Вознесенський Яр.

Загалом у столиці вже перейменовано 268 міських об'єктів. На найближчому пленарному засіданні за результатами електронного голосування киян перейменують іще низку столичних вулиць і скверів. Зокрема – іменами загиблих героїв України, які заплатили найвищу ціну за вільне майбутнє України. Також на наступному засіданні планують перейменувати одну з вулиць, яку жителі Києва пропонують назвати ім’ям великого друга України — Вахтанга Кікабідзе.

Теги: #київ #вулиці #перейменування

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