Париж передав Києву 10 генераторів
Мер Парижа Анн Ідальго, яка відвідала Київ із візитом, передала столиці України 10 генераторів, повідомляє мер Києва Віталій Кличко.
"Сьогодні від мерії Парижа як допомогу Київ отримав 10 генераторів", - повідомляється на офіційному сайті Кличка в четвер.
Згідно з повідомленням, генератори планується встановити в пунктах обігріву столиці, а також у закладах освіти, які працюють в умовах відключення електропостачання та опалення у зв'язку з російськими обстрілами критичної інфраструктури Києва.