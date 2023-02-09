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15:36 09.02.2023

Найближчими днями ЄС запровадить 10-й пакет санкцій, у якому будуть, зокрема, російські пропагандисти - фон дер Ляєн

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Найближчими днями ЄС запровадить 10-й пакет санкцій, у якому будуть, зокрема, російські пропагандисти - фон дер Ляєн

Президент Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн каже, що Європейський Союз уже найближчим часом запровадить десятий пакет санкцій, у якому, зокрема, будуть російські пропагандисти.

Про це вона сказала у четвер у Брюсселі на пресконференції, яка відбулася після закінчення участі у надзвичайному саміті Європейської ради президента України Володимира Зеленського.

"Справедливий мир також передбачає відповідальність - Росія має заплатити за заподіяні руйнування та за кров, яку вона пролила. У наступні дні ми запропонуємо десятий пакет санкцій. Перше - ми застосуємо санкції до низки політичних та військових лідерів, але також, дорогий Володимире, ми дуже уважно чули вас в Україні, ми переслідуватимемо путінських пропагандистів, бо їхня брехня отруює громадський простір у Росії та за кордоном. Ви на цьому наполягали, ми вас почули", - повідомила президент Єврокомісії.

Крім того, за її словами, пакет міститиме додаткову заборону на експорт, яка коштуватиме понад EUR10 млрд. "Це ще більше зробить так, що російська військова машина виснажуватиметься, ми продовжуватимемо ще більше підривати основи її економіки", - наголосила фон дер Ляєн.

Теги: #санкції_рф

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