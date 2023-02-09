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14:37 09.02.2023

Ми маємо посилити динаміку співпраці швидше, ніж агресор мобілізує свій потенціал – Зеленський на засіданні Євроради

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Ми маємо посилити динаміку співпраці швидше, ніж агресор мобілізує свій потенціал – Зеленський на засіданні Євроради

Президент України Володимир Зеленський закликав європейські країни прискорювати динаміку співпраці швидше, ніж держава-агресор може мобілізувати свій потенціал.

Виступаючи на засіданні Євроради у Брюсселі у четвер, Зеленський подякував лідерам країн Європи за "санкційні пакети, які вже набули чинності". "Але чи достатньо вони обмежили російський агресивний потенціал? Це шлях, який треба пройти повністю", - сказав він.

"Нашій свободі та об'єднаності треба додати безпеку. ЄС уже на шляху до такої безпеки. Зроблено фундаментальні кроки, але треба пройти весь цей шлях", - зазначив президент, додавши: "Ми маємо посилювати динаміку нашої співпраці швидше, ніж агресор може мобілізувати свій потенціал".

За словами Зеленського, "взаємодія Європи та України у сфері безпеки створила історичний приклад для будь-якого агресора. Приклад того, чому не варто розпочинати агресію проти європейців. Тому російська агресія має зазнати поразки і якнайшвидше".

"Чим швидше буде повернення свободи та європейських цінностей на всю територію України, яка залишається окупованою, тим надійнішим і довшим буде мир у всій Європі", - заявив він.

Глава Української держави також наголосив на необхідності створення трибуналу проти Росії "за цю агресію, компенсаційного механізму за збитки, створені російським терором".

"Усе це - пункти формули миру. Україна ніколи не прагнула війни, будь-якої війни. Україна ніколи не провокувала і завжди намагалася зберігати мир", - заявив Зеленський.

Теги: #єврорада #зеленський

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