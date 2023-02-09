Зеленський подякував усім, хто допомагає Україні та її громадянам

Президент України Володимир Зеленський, виступаючи в Європейському парламенті, подякував усім, хто допомагає Україні та її громадянам в умовах збройної агресії з боку РФ.

"Ці аплодисменти – точно не для мене. Ці аплодисменти – в подяку. Я хочу вам подякувати, всім у Європі, у сотнях ваших міст, хто підтримав Україну в цій історичній боротьбі. Дякую вам!" - заявив Зеленський.

Він висловив подяку всім європейцям, які допомагали українським переселенцям.

"Хто закликав своїх лідерів збільшувати підтримку захисту наших звичайних людей, хто виходив на площі, хто ставив запитання, хто поширював правду про російську агресію, хто утримувався від спокус російською дезінформацією і хто поруч із нами у боротьбі за життя і за Європу. Дякую вам!" - сказав президент.

Він також подякував усім, хто допомагає Україні життєво необхідними постачаннями – зброєю та амуніцією, енергетичним обладнанням та пальним і тисячами речей, без яких українцям було б важче у тотальній війні.

"І дякую вам, шановні депутати Європейського парламенту, і тобі особисто, Роберто (Мецола – ІФ-У), за те, що своїми рішеннями ви незмінно захищаєте європейський спосіб життя, завжди захищаєте європейський шлях України та українські життя. Ви ухвалювали сміливі рішення та зміцнювали європейську амбіцію бути домом справедливості та свободи", - сказав глава держави.

Зеленський також нагадав, як Європейський парламент 1 березня 2022 року ухвалив резолюцію щодо надання Україні статусу-кандидата на членство в ЄС.

"Це була візія, яка мотивувала нас бути стійкими та залишитися на нашому шляху", - резюмував президент України.