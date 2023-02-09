Події

12:37 09.02.2023

Президентка Європарламенту - Зеленському: Україна – це Європа, і ваше майбутнє – у ЄС

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Президентка Європарламенту - Зеленському: Україна – це Європа, і ваше майбутнє – у ЄС

Президентка Європейського парламенту Роберта Мецола переконана, що Україна буде членом Європейського Союзу.

У четвер у Брюсселі в Європейському парламенті, вітаючи президента України Володимира Зеленського, вона сказала: "Я горда сказати, що цей дім європейської демократії, його члени, наш Європейський Союз завжди стояв із вами. Ми розуміємо, що ви боретесь не лише за ваші цінності, а й за наші, за ті ідеї, які нас роблять усіх європейцями. Тому що Україна – це Європа, і майбутнє вашого народу – у Європейському Союзі. Оплески".

Президентка Європарламенту висловилася за те, щоб ЄС демонстрував підтримку Україні "не тільки словами, а й справами, політичним бажанням, щоб гарантувати легкий, якнайшвидший процес вступу, з фондами для ваших людей, із допомогою у реконструкції та навчанням ваших солдатів, із військовим обладнанням та оборонними системами".

Мецола також зазначила, що світ наразі переживає надзвичайні часи. "Минув майже рік від часу брутального вторгнення Росії в суверенну Україну. І весь цей час ваше лідерство надихає ваш народ і надихає всіх у кожному куточку світу. Коли світ думає про Україну, він думає про героїв, які борються за нас", - наголосила вона.

Президентка Європарламенту також назвала "справжньою солідарністю" рішення українського керівництва відправити допомогу постраждалим від землетрусу в Туреччині та Сирії.

Теги: #україна #європа #мецола

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