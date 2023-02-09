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10:47 09.02.2023

В Одесі продовжуються роботи з ліквідації наслідків аварії на високовольтній мережі: ситуація покращилася - ОВА

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В Одесі продовжуються роботи з ліквідації наслідків аварії на високовольтній мережі: ситуація покращилася - ОВА

Ситуація з енергопостачанням в Одесі після масштабної аварії на високовольтній мережі покращилася: підключено генератори до об'єктів критичної інфраструктури, виділено додатковий обсяг електроенергії, повідомив голова Одеської обласної військової адміністрації Максим Марченко.

"Наразі ситуація дещо покращилася. Неймовірними спільними зусиллями нам вдалося надати додатковий обсяг електроенергії на Одеський район та місто Одесу. Саме зараз триває тестування графіків, які "ДТЕК" має анонсувати не пізніше ніж сьогодні ввечері", - написав він у телеграм-каналі у четвер.

"Завдяки підключенню генераторів до об'єктів критичної інфраструктури та низці заходів, про які я не можу говорити загалом, нам вдалося покращити ситуацію в районі та місті", - повідомив голова ОВА.

Марченко також поінформував, що у нього відбулася "розмова з керівником НЕК "Укренерго" щодо збільшення лімітів для Одеської області".

Водночас, за даними ОВА, за ніч на Одещині сталося понад 100 локальних аварій. Надано доручення негайно відреагувати на кожну з них.

Як повідомлялося, аварія на високовольтній мережі в Одесі сталася 4 лютого.

Теги: #енергопостачання #одеська_область

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