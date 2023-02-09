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08:01 09.02.2023

Нардепи пропонують передбачити можливість грошової компенсації військовослужбовцям за найм житла

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Нардепи пропонують передбачити можливість грошової компенсації військовослужбовцям за найм житла

Група народних депутатів пропонує законодавчо передбачити можливість виплати грошової компенсації військовослужбовцям за найм житла.

Відповідний законопроєкт №9003 зареєстровано у парламенті.

Документ передбачає внесення змін до закону "Про соціальний та правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей" шляхом закладення в нього норми про законодавче встановлення гарантій соцзахисту військовослужбовцям, призваним на службу під час мобілізації, на особливий період або військову службу за призовом осіб із числа резервістів у особливий період у разі відсутності службових житлових приміщень.

Співавторами документу виступили члени фракції "Європейська солідарність", зокрема Софія Федина, Ірина Геращенко, Володимир В'ятрович, Вікторія Сюмар, а також представник фракції "Батьківщина" Михайло Цимбалюк.

 

 

Теги: #житло #компенсація #військовослужбовці #найом

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