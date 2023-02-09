Резніков узгодив із главою міноборони Литви кроки, необхідні для перемоги над РФ
Міністр оборони України Олексій Резніков провів зустріч із міністром оборони Литви Арвідасом Анушаускасом, під час якої було обговорено подальші кроки, необхідні для перемоги над агресором.
"Приймав у себе відважного друга та колегу Арвідаса Анушаускаса на півдні України. Він був першим міністром оборони, який відвідав нас під час великомасштабної війни. Сьогодні ми знову зустрілися і узгодили наступні кроки, щоб перемогти терористичну державу", - написав Резніков у твіттері у середу ввечері.