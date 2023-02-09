Події

07:50 09.02.2023

Резніков узгодив із главою міноборони Литви кроки, необхідні для перемоги над РФ

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Міністр оборони України Олексій Резніков провів зустріч із міністром оборони Литви Арвідасом Анушаускасом, під час якої було обговорено подальші кроки, необхідні для перемоги над агресором.

"Приймав у себе відважного друга та колегу Арвідаса Анушаускаса на півдні України. Він був першим міністром оборони, який відвідав нас під час великомасштабної війни. Сьогодні ми знову зустрілися і узгодили наступні кроки, щоб перемогти терористичну державу", - написав Резніков у твіттері у середу ввечері.

 

 

 

Теги: #литва #україна #оборона

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