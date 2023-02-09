"Укренерго" не обмежує споживання електроенергії на кілька годин 9 лютого

НЕК "Укренерго" на четвер, 9 лютого, не обмежує споживання електроенергії з 10:00 до 15:00, свідчать дані операторів системи розподілу.

"Встановлені ліміти дозволяють не обмежувати електропостачання з 10:00 до 15:00. Але у разі підвищеного навантаження можуть застосовуватися стабілізаційні відключення згідно з графіком", – йдеться у повідомленні ДТЕК у телеграм-каналі у середу ввечері.

Згідно з повідомленням, для Києва з 00:00 до 10:00 встановлено ліміт 845 МВт, а з 15:00 до 24:00 – 1027 МВт. Для Київської області – відповідно 774 МВт та 823 МВт, для Дніпропетровської області – 1533 МВт та 1595 МВт.

Як зазначає ДТЕК, такі ліміти дозволяють провести день у стабілізаційних графіках. При цьому оператор зазначає, що внаслідок аварії на підстанції "Укренерго" складна ситуація з енергопостачанням залишається в Одесі та області.

За повідомленням "Прикарпаттяобленерго", оскільки прогнозується сонячна погода, відключень протягом світлових годин 9 лютого не буде за відсутності непередбачуваних обставин. При цьому ліміти встановлені лише з 7:00 до 10:00 та з 15:00 до кінця доби. Така сама ситуація і в "Полтаваобленерго", як випливає з повідомлень у соцмережах оператора.