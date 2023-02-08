Події

21:22 08.02.2023

Без винищувачів і ракет більшої дальності у війні існує ризик застою

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Нічого з військової допомоги Україні не перебуває за межами столу, сказав на пресконференції в середу прем'єр-міністр Великої Британії Ріші Сунак, передає ВВС.

За його словами, постачання винищувачів були "частиною розмови". Зеленський, у свою чергу, подякував за постачання озброєнь, проте зазначив, що запаси закінчуються, а без винищувачів і ракет більшої дальності існує ризик "застою" у боротьбі його країни з Росією.

За словами Сунака, його уряд прискорює доставку військової техніки, щоб гарантувати, що її буде доставлено в Україну протягом кількох тижнів, а не місяців чи років.

При цьому, на запитання, чи готовий він відправити кілька британських Typhoon в Україну, Сунак відповів, що це "дуже складне обладнання", і на навчання пілота польотам на ньому може знадобитися "три роки".

"Я не знав, що навчання на літаках Typhoon триває три роки. Давайте ми відправимо наших пілотів і вони навчаться за 2,5 роки", - сказав глава української держави.

Близько 10 000 українських солдатів вирушили до Великої Британії для проходження військової підготовки, і кілька десятків людей прибули кілька днів тому, щоб навчитися керувати танками Challenger 2. Прем'єр-міністр заявив, що танки Челленджер будуть на полі бою упродовж декількох тижнів.

 

 

Теги: #британія #зеленський #сунак

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