Події

20:13 08.02.2023

Британські танки Challenger 2 з'являться в Україні у березні, передача винищувачів "можлива" - Сунак

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Британські танки Challenger 2 з'являться в Україні у березні, передача винищувачів "можлива" - Сунак

Британські танки Challenger 2 будуть розгорнуті на полі бою в Україні вже у березні поточного року, повідомив прем'єр-міністр Великої Британії Ріші Сунак.

Як повідомляє Sky News, відповідну заяву Сунак зробив під час пресконференції із президентом України Володимиром Зеленським у середу.

"10 тис. українських солдатів пройшли через тренувальні табори за останні шість місяців, і щотижня прибувають ще. Декілька днів тому прибули десятки людей навчатися управлінню танками Challenger 2", - додав Сунак.

Сунак також запевнив, що Лондон не відкидає будь-яких варіантів військової допомоги Україні. Прем'єр уточнив, що "винищувачі, звісно, також є предметом розмови". Він зазначив, що навчання українських льотчиків управлінню британськими винищувачами може стати першим кроком на шляху до постачання таких літаків Україні.

 

 

Теги: #танки #британія

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