СБУ повідомила про підозру очільниці "міносвіти ДНР", яка наказала спалити у Донецьку українські підручники з історії

Служба безпеки України продовжує системно викривати злочини керівників окупаційної адміністрації Росії у тимчасово захоплених районах сходу України.

Як повідомляє пресслужба СБУ, в результаті слідчо-оперативних дій повідомлено про підозру так званому міністру освіти і науки терористичної організації "ДНР".

"Зловмисницею є російська громадянка, яка мешкала в Удмуртії, а в липні минулого року отримала "призначення" до окупаційного органу у захопленій частині Донеччини", - наголошують у спецслужбі.

Там уточнюють, що на цій посаді вона намагається примусово наблизити освітню галузь регіону до кремлівських "стандартів".

Для цього підозрювана організувала знищення у місцевих школах українських підручників та доручила повністю переписати навчальну програму з історії України.

"Також псевдоміністр змушує вчителів їздити на "курси переформатування" до Росії та відправляє дітей до "таборів" країни-агресора", - інформують у СБУ.

У спецслужбі зазначають, що на підставі зібраної доказової бази слідчі Служби безпеки повідомили фігурантці про підозру за ч. 2 ст. 110 (посягання на територіальну цілісність та недоторканність України) Кримінального кодексу України.

Наразі фігурантка перебуває на тимчасово окупованій частині Донецької області.

"Утім, співробітники СБУ знають про місця її перебування та проводять комплексні заходи для притягнення зловмисниці до відповідальності. Розслідування проводили співробітники СБУ Донецької та Луганської областей за процесуального керівництва Донецької обласної прокуратури", - підсумували правоохоронці.