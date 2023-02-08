Зеленський і Сунак прибули до табору Лулворт для зустрічі з українськими військовими

Президент України Володимир Зеленський та прем'єр-міністр Великої Британії Ріші Сунак прибули на базу британської армії до табору Лулворт (місто Дорсет) для зустрічі з українськими військовими, повідомляє Sky News.

"Візит президента України Володимира Зеленського до Великої Британії триває. Він і прем'єр-міністр Ріші Сунак прибули до табору Лулворт у Дорсеті. Тут вони зустрінуться з українськими солдатами, яких тренує британська армія", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що президент України та прем'єр-міністр Великої Британії прибули на базу гелікоптером, після чого їм презентували симулятор танка Challenger 2, який використовувався з навчальною метою.

Зеленський подякував Сунаку за підтримку, потім вручив медалі деяким українським військовослужбовцям.

"Для нас велика честь, що всі ви тут, і ваша мужність надихає нас, і мужність ваших родин надихає нас. Ми будемо з вами до кінця, і ви переможете", - сказав, у свою чергу, прем'єр-міністр Сполученого Королівства.