Події

19:35 08.02.2023

Майже третину тіл, виявлених на місці масового поховання під Ізюмом, ще не ідентифіковано

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Майже третину тіл, виявлених на місці масового поховання під Ізюмом, ще не ідентифіковано

Із 450 тіл, ексгумованих на місці масового поховання під Ізюмом, залишаються не ідентифікованими 143 тіла.

Про це повідомляє відділ ГУ Нацполіції у Харківській області з посиланням на старшого слідчого слідуправління Людмилу Підбій.

"Експертиза молекулярно-генетична триває понад місяць. Однак через велику кількість молекулярно-генетичних експертиз цей термін продовжується. Тривалість експертиз, зокрема, щодо встановлення ДНК-профілів загиблих, зумовлена ще й складністю їх проведення, а також необхідністю в окремих випадках проводити повторні та порівняльні експертизи", - цитує відділ комунікацій Людмилу Підбій.

Як повідомив заступник міського голови Володимир Мацокін, розпочався процес видачі родичам ідентифікованих тіл. Минулого тижня рідні поховали 10 людей. У середу, 8 лютого, – ще 12.

Неідентифіковані тіла зберігаються у судово-медичних установах. Після завершення повної ідентифікації, якщо їх особи встановити не вдасться, вони будуть поховані на підставі Закону України "Про поховання та похоронну справу".

Як повідомлялося, з 7 березня по 10 вересня Ізюм було окуповано ЗС РФ. Після звільнення міста від російських окупантів працівники Ізюмського районного управління поліції ГУНП у Харківській області отримали інформацію про існування місця масового поховання людей, які стали жертвами воєнних злочинів, скоєних військовослужбовцями країни-агресора та створеною в місті окупаційною владою. Там було виявлено близько 450 поховань імовірно цивільних та одна братська могила, в якій поховані українські військовослужбовці.

За цим фактом порушено кримінальне провадження за ст.438 (порушення законів та звичаїв війни) Кримінального кодексу України.

16-23 вересня правоохоронці провели ексгумацію на місці масового поховання. Було ексгумовано 447 тіл загиблих (425 цивільних осіб, серед яких 5 дітей, та 22 військовослужбовці ЗСУ, які загинули від рук окупантів).

Як повідомив заступник начальника ГУ Нацполіції в області – начальник слідчого управління Сергій Болвінов, більшість поховань безіменна, лише пронумерована, правоохоронцям належить встановити особи похованих і за яких обставин загинули ці люди.

 

 

Теги: #харківська_область #поховання #ідентифікація

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