Затримано мешканку Куп'янська, яка стала заступницею начальника "відділу освіти" в окупаційній адміністрації

Співробітники УСБУ в Харківській області під процесуальним керівництвом облпрокуратури викрили двох мешканок Куп'янська, які під час окупації допомагали загарбникам впроваджувати освіту за стандартами РФ.

Як повідомляє пресслужба Харківської облпрокуратури, одна із фігуранток добровільно обійняла посаду "заступниці начальника" у так званому "відділі освіти ВДА Куп'янського району Харківської області".

"Колаборантка проводила наради з колективом, погоджувала найм нових співробітників у відділ, визначала розмір їх заробітної плати та підписувала відповідні документи. Крім того, жінка організовувала виїзд вчителів до РФ для проходження перекваліфікації та переатестації, давала вказівки щодо впровадження у навчальних закладах підручників російською мовою, а також надавала підлеглим працівниками методичні та консультаційні матеріали щодо впровадження освітніх стандартів держави-агресора", - йдеться у повідомленні.

Фігурантку затримано у порядку ст.208 КПК України. Їй повідомлено про підозру у добровільному зайнятті посади, пов'язаної з виконанням організаційно-розпорядчих функцій, у незаконних органах влади та вчиненні дій, спрямованих на впровадження стандартів освіти держави-агресора у навчальних закладах (ч.5 ст.111-1, ч3 статті 111-1 КК України).

За клопотанням прокурора підозрюваній обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Друга фігурантка стала "виконувачем обов'язків директора" у школі, створеній окупантами на базі ліцею в Куп'янську. Жінка організовувала видачу учням підручників за російськими програмами навчання та наказала педколективу викладати предмети російською мовою. Крім того, вона організувала поїздки викладачів до Курська для перепідготовки за російськими стандартами та програмами.

Фігурантці оголошено про підозру у провадженні діяльності, спрямованої на впровадження стандартів освіти держави-агресора у навчальному закладі (ч.3 ст.111-1 КК України).