Мер Мелітополя про концентрацію військ РФ у місті: Постійно приїжджають нові "мобіки" та підрозділи "Вагнера"

У тимчасово окупованому Мелітополі спостерігається концентрація російських військ через прибуття нових мобілізованих і підрозділів приватної військової компанії "Вагнера", повідомив мер міста Іван Федоров.

"Щодо концентрації (російських військ – ІФ-У), справді, наші жителі бачать, що постійно приїжджають дедалі нові "мобіки", дедалі нові підрозділи "Вагнера", – сказав він на брифінгу в Медіацентрі "Україна - Укрінформ" у середу.

При цьому мер Мелітополя нагадав, що тиждень тому до селища Михайлівка Запорізької області прибуло щонайменше 1,5 тисячі найманців ПВК "Вагнера", які "масово приїжджають, заселяються до будинків, до соціальних закладів і масово намагаються сьогодні розосередитися тимчасово окупованою Мелітопольщиною".

"На жаль, саме наше місто, наш регіон вони обрали як якийсь логістичний і адміністративний центр окупованого півдня нашої держави, тому вони масово там перебувають", – уточнив він.

Водночас Федоров наголосив, що оцінювати перспективу посилення наступу на півдні буде правильніше "військовим, розвідці – вони значно компетентніші в цьому".