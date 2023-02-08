Події

15:01 08.02.2023

Мер Мелітополя про концентрацію військ РФ у місті: Постійно приїжджають нові "мобіки" та підрозділи "Вагнера"

1 хв читати
Мер Мелітополя про концентрацію військ РФ у місті: Постійно приїжджають нові "мобіки" та підрозділи "Вагнера"

У тимчасово окупованому Мелітополі спостерігається концентрація російських військ через прибуття нових мобілізованих і підрозділів приватної військової компанії "Вагнера", повідомив мер міста Іван Федоров.

"Щодо концентрації (російських військ – ІФ-У), справді, наші жителі бачать, що постійно приїжджають дедалі нові "мобіки", дедалі нові підрозділи "Вагнера", – сказав він на брифінгу в Медіацентрі "Україна - Укрінформ" у середу.

При цьому мер Мелітополя нагадав, що тиждень тому до селища Михайлівка Запорізької області прибуло щонайменше 1,5 тисячі найманців ПВК "Вагнера", які "масово приїжджають, заселяються до будинків, до соціальних закладів і масово намагаються сьогодні розосередитися тимчасово окупованою Мелітопольщиною".

"На жаль, саме наше місто, наш регіон вони обрали як якийсь логістичний і адміністративний центр окупованого півдня нашої держави, тому вони масово там перебувають", – уточнив він.

Водночас Федоров наголосив, що оцінювати перспективу посилення наступу на півдні буде правильніше "військовим, розвідці – вони значно компетентніші в цьому".

Теги: #мелітополь #ситуація

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

12:42 08.02.2023
Умисне скидання окупантами води на Каховській ГЕС загрожує катастрофою для ЗАЕС і вимагає міжнародного впливу – комісія з НС

Умисне скидання окупантами води на Каховській ГЕС загрожує катастрофою для ЗАЕС і вимагає міжнародного впливу – комісія з НС

13:14 06.02.2023
Ворог продовжує вести розвідку на південному напрямку, проте критичних змін у ситуації немає

Ворог продовжує вести розвідку на південному напрямку, проте критичних змін у ситуації немає

08:07 31.01.2023
За минулий тиждень світло у киян було в середньому 80%

За минулий тиждень світло у киян було в середньому 80%

14:09 30.01.2023
Росіяни почали легалізувати в'язниці та катівні на тимчасово окупованих територіях - мер Мелітополя

Росіяни почали легалізувати в'язниці та катівні на тимчасово окупованих територіях - мер Мелітополя

09:03 28.01.2023
Окупанти можуть спробувати провести масштабний наступ на Луганщині або поблизу Вугледара в найближчі півроку

Окупанти можуть спробувати провести масштабний наступ на Луганщині або поблизу Вугледара в найближчі півроку

09:24 27.01.2023
Окупанти навряд чи досягли суттєвих успіхів поблизу Оріхова та Вугледара

Окупанти навряд чи досягли суттєвих успіхів поблизу Оріхова та Вугледара

09:13 27.01.2023
Українські сили продовжували у четвер наступ поблизу Кремінної, а окупанти атакували в районі Бахмута

Українські сили продовжували у четвер наступ поблизу Кремінної, а окупанти атакували в районі Бахмута

13:55 26.01.2023
Шмигаль про обстріл: На жаль, є влучення у підстанцію, але ситуація в енергосистемі залишається контрольованою

Шмигаль про обстріл: На жаль, є влучення у підстанцію, але ситуація в енергосистемі залишається контрольованою

19:25 19.01.2023
Французька профспілка повідомляє про 400 тис. учасників акції протесту проти пенсійної реформи в Парижі

Французька профспілка повідомляє про 400 тис. учасників акції протесту проти пенсійної реформи в Парижі

07:31 16.01.2023
За Соледар тривають бої

За Соледар тривають бої

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Коаліція ракет великої дальності змусить зло відступити - Зеленський у британському парламенті

Зеленський обговорив із Сунаком ключові потреби ЗСУ в озброєнні та військовій техніці

Слідство у справі про збитий МН17 призупинено

Міноборони здійснює перезавантаження антикорупційного управління – Резніков

Зеленський: Я прибув до Лондону, щоб особисто подякувати британському народу за підтримку

ОСТАННЄ

Коаліція ракет великої дальності змусить зло відступити - Зеленський у британському парламенті

Зеленський закликав Велику Британію створити авіаційну коаліцію на підтримку України

Завершено розслідування щодо розкрадання майна Житомирського бронетанкового заводу – САП

Київ спрямує 350 млн грн на ремонт укриттів у 2023 році

Слідство щодо МН17: Є підстави вважати, що Путін приймав рішення надати сепаратистам важке озброєння, з якого потім було збито "Боїнг"

Зеленський обговорив із Сунаком ключові потреби ЗСУ в озброєнні та військовій техніці

Слідство у справі про збитий МН17 призупинено

Міноборони здійснює перезавантаження антикорупційного управління – Резніков

Лондон ввів санкції проти восьми бізнесменів з РФ та шести компаній

Танки Challenger в Україну доставлять Королівські військово-повітряні сили Великої Британії – Кулеба

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА