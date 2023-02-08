Україна та Велика Британія співпрацюватимуть у розслідуванні воєнних злочинів РФ

Голова парламентського комітету з питань правоохоронної діяльності Сергій Іонушас (фракція "Слуга народу"), голова Верховного Суду України Всеволод Князєв та генеральний прокурор Англії та Уельсу Вікторія Прентіс обговорили питання співпраці у розслідуванні воєнних злочинів та створення Спеціального трибуналу щодо злочинів агресії Російської Федерації.

Як повідомляє сайт Верховної Ради, під час зустрічі сторони також обговорили взаємодію у сфері кримінального правосуддя, співпраці між Великою Британією та Україною щодо надання підтримки під час реформування кримінального права, межі застосування універсальної юрисдикції.

Іонушас також провів низку зустрічей, зокрема з міністром безпеки Томом Тугендгатом, міністром юстиції Майком Фріром, суддями Верховного Суду.

Іонушас перебуває з візитом у Лондоні на запрошення Міністерства юстиції Сполученого Королівства Великої Британії та Північної Ірландії, а також Британського інституту міжнародного та порівняльного права.