Зеленський прибув до Великої Британії, де зустрінеться з Чарльзом III – Sky News

Президент України Володимир Зеленський прибув до Великої Британії, щоб зустрітися з королем Чарльзом III, прем'єр-міністром Ріші Сунаком та українськими військовими, повідомляє Sky News.

Він приземлився в аеропорту Станстед літаком Королівських ВПС близько 10:30 ранку в середу.

"Сьогодні вдень Зеленський зустрінеться з королем Чарльзом у Букінгемському палаці", - повідомляє телеканал.

Перед цим український лідер та прем'єр-міністр Сунак обговорять підтримку України з боку Великої Британії, зокрема "негайне збільшення" кількості військової техніки, яку Велика Британія відправить до країни, а прем'єр-міністр посилить свою довгострокову підтримку. Велика Британія також має намір сьогодні оголосити про нові санкції проти Росії, спрямовані проти тих, хто допоміг президенту Росії Володимиру Путіну створити свої особисті статки, та компаній, які наживаються на кремлівській "військовій машині".