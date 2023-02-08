Умисне скидання окупантами води на Каховській ГЕС загрожує катастрофою для ЗАЕС і вимагає міжнародного впливу – комісія з НС

Неконтрольоване скидання води російськими загарбниками на Каховській ГЕС призводить до стрімкого зниження води в Каховському водосховищі та загрожує безпечній роботі окупованої ними Запорізької АЕС та водопостачанню низки українських міст, зазначалося на позачерговому засіданні Державної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій під головуванням прем'єр-міністра Дениса Шмигаля.

"Значне зниження рівня води в Каховському водосховищі негативно впливає на технічні процеси на ЗАЕС. Рівень 13,2 м мінімальний для забору води до охолоджувального резервуару. У разі зупинки водопостачання почнуться проблеми з охолодженням реакторів, а це призведе до катастрофи", – повідомив на засіданні перший заступник начальника Запорізької ОВА Геннадій Тимченко, слова якого наведено у релізі адміністрації у телеграм-каналі.

За його словами, на сьогоднішній день проблем із водозабором у верхньому б'єфі Дніпровської ГЕС немає, але рівень води у нижньому б'єфі неконтрольовано знижується.

"Через це великі населені пункти, які беруть воду з нижнього б'єфу, зокрема Енергодар, Мелітополь та Бердянськ, вже сьогодні зіткнулися з проблемою водопостачання. Наразі ці міста перебувають у тимчасовій окупації, тому вплинути на ситуацію ми не можемо", – пояснив Тимченко.

На засіданні акцентували, що особливо гостро питання водопостачання виникне влітку, коли природний рівень води значно знижується, а ситуація з подачею води до водоймищ-охолоджувачів реакторів на ЗАЕС, через відсутність доступу української сторони до цього об'єкта, потребує окремого регулювання за участю МАГАТЕ.

Водночас, як зазначається у релізі, згідно зі спостереженнями "Укргідроенерго", великий обсяг води, що скидається через Каховську ГЕС, пов'язаний не з її пошкодженням, а з навмисними діями російських окупантів, які відкрили шлюзи станції, побоюючись форсування Дніпра українськими військовими.

За словами Шмигаля, необхідно невідкладно вжити заходів для підготовки інфраструктури та обладнання до зниження рівня води, водночас слід шукати варіантів комплексного вирішення цих проблем та альтернативні варіанти водопостачання.

У зв'язку з цим прем'єр-міністр доручив підготувати для президента України інформаційні матеріали щодо реальної ситуації навколо Каховської ГЕС та водосховища для надання їй публічного міжнародного розголосу.

"У цій ситуації єдиний реальний вихід із ситуації - це міжнародний тиск на окупанта, щоб змусити його закрити шлюзи і не допустити гуманітарної, екологічної та ядерної катастроф", - наголошується в повідомленні.

За результатами засідання комісії, Міненерго, "Укргідроенерго" Держводагентству рекомендовано, зокрема, забезпечити раціональне використання водних ресурсів Каховського водосховища з дотриманням встановлених режимів роботи каскаду дніпровських водосховищ.

Як повідомляло МАГАТЕ на своєму сайті, присутній на майданчику ЗАЕС команді його експертів відомо про зниження рівня води у Каховському водосховищі.

"Незважаючи на те, що зниження рівня води не є безпосередньою загрозою ядерній безпеці, воно може стати джерелом занепокоєння, якщо йому дозволять продовжуватися. Це ще раз демонструє численні потенційні ризики для цієї великої атомної станції під час війни, і наголошує, що ми ніколи не повинні заспокоюватися щодо її безпеки та захисту", – сказав у зв'язку з цим генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Гроссі, слова якого наведені в повідомленні.