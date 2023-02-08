Безхатьки Мукачева отримують від ТЧХУ гарячі обіди

Безхатьки Мукачева (Закарпатська область) взимку мають можливість поїсти гарячі обіди, які готує Товариство Червоного Хреста України (ТЧХУ).

"У Мукачеві Червоний Хрест України готує гарячі обіди для безхатьків. З понеділка по п’ятницю близько 70 громадян отримують харчування в Мукачівській міській організації Червоного Хреста України", - повідомило ТЧХУ на своїй сторінці у фейсбуці.

Цей проєкт із забезпечення харчуванням безхатьків у зимовий період стартував у грудні 2022 року за підтримки заводу "Флекстронікс ТЗОВ". За цей період організація видала близько 2 500 обідів.